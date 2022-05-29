Sri Lanka'da polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti - Son Dakika
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Sri Lanka'da polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti

29.05.2022 20:57
Sri Lanka'da polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Sri Lanka'da polis, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Sri Lanka'da polis, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Asya basınındaki haberlere göre, polis, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutuna yürüyen binlerce göstericiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki durumu protesto eden gençlerin yönetimin bir parçası olmaya davet edileceğini söyledi.

Anayasal reformlar kapsamında devlet başkanının yetkilerinin azaltılacağını ve parlamentonun yetkilerinin güçlendirileceğini vurgulayan Wickremesinghe, yönetimin, milletvekillerinin, gençlerin ve uzmanların birlikte çalışacağı parlamento komiteleri aracılığıyla geniş tabanlı olacağını ifade etti.

Wickremesinghe, "Gençler, mevcut sistemde değişiklik ve güncel konuları bilmek istiyor. Bu nedenle 15 komitenin her birine 4 gençlik temsilcisi atamayı öneriyorum." dedi.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmiş, bu nedenle kabine feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protesto gösterileri sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan gösterilerde, aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ile artan gıda ve ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti - Son Dakika


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