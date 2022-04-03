Sri Lanka'da polis, sokağa çıkma yasağına karşı gelen protestoculara müdahale etti - Son Dakika

Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka'da polis, sokağa çıkma yasağına karşı gelerek gösteri düzenleyen protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

BBC'deki habere göre, başkent Kolombo ve diğer bazı kentlerde protestocular sokağa çıkma yasağına rağmen gösteri düzenledi.

Polis, Kandy kentinde toplanan göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis sözcüsü Nihal Thalduwa, Kandy'de yaklaşık 750 kişinin protestoya katıldığını belirterek bu kişilerin, gözaltına alınmadığını söyledi.

Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağını çiğnediği için dün gözaltına alınan 600'den fazla kişinin kefaletle serbest bırakıldığını ifade eden Thalduwa, daha sonra bu kişiler hakkında suçlamada bulunulacağını kaydetti.

Öte yandan, Başbakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın istifa ettiği yönündeki haberlerin "asılsız" olduğu bildirildi.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.