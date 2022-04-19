Sri Lanka'da polisin protestoculara müdahalesinde 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sri Lanka'da polisin protestoculara müdahalesinde 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

19.04.2022 22:02
Sri Lanka'da polisin protestoculara müdahalesinde 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir gösterilere sahne olan Sri Lanka'da polisin protestoculara müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir gösterilere sahne olan Sri Lanka'da polisin protestoculara müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Rambukkana'da polis, ekonomik sorunlar ve artan petrol fiyatları nedeniyle sokaklara inen protestoculara müdahale etti.

Rambukkana'da tren yolunu kapatan göstericiler, polisin olay yerinin boşaltılması ihtarına taş fırlatarak karşılık verdi.

Polisin göstericilere müdahalesi sırasında ateş etmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Polis sözcüsü Nihal Thalduwa, göstericilerin ikazlara taşla cevap verdiği, yakıt tankerini yakmaya teşebbüs ettiği ve çevreye zarar vermeye çalıştığını kaydetti.

Thalduwa, güvenlik güçlerinin öncelikle biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştığı ancak başarısız olunması üzerine hava ateş açtığını belirtti.

Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor

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Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, India, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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