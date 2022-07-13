Sri Lanka'da protestocular Başbakanlık binasını bastı - Son Dakika
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Sri Lanka'da protestocular Başbakanlık binasını bastı

13.07.2022 12:35
Sri Lanka'da protestocular Başbakanlık binasını bastı

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da protestocular Başbakanlık binasını bastı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da protestocular Başbakanlık binasını bastı.

BBC'nin haberine göre, protestocular başkent Kolombo'da yer alan Başbakanlık ofisinin kapılarını kırarak kompleksin olduğu alana akın etti.

Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin baskın sırasında Başbakanlık ofisinde bulunmadığı ve tehlikede olmadığı bildirildi.

Protestocuların Başbakan'ın konutunu ateşe vermesinden bu yana Wickremesinghe'nin gizlendiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk ettiği dün doğrulanırken, öfkeli protestocular Wickremesinghe'ye de istifa çağrısında bulunuyor.

Başbakan Wickremesinghe'nin nerede olduğu bilinmemesine rağmen, Başbakanlık ofisi aracılığıyla olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere kararlar almaya devam ediyor.

İstifa kararını açıklaması beklenen Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından, Wickremesinghe'nin Başkan Vekili olarak atandığı belirtildi. Atamanın Sri Lanka Anayasası'nın 37. maddesinin 1'inci fırkası uyarınca yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Sri Lanka'nın ulusal televizyon kanalı Rupavihini'nin yayını askıya alındı.

Yetkililer, protestocuların devlet televizyon ofisini basması üzerine mühendislerin kanalı kapattığını belirtti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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