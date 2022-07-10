Sri Lanka'da protestocular başkanlık konutundan ayrılmıyor - Son Dakika
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Sri Lanka'da protestocular başkanlık konutundan ayrılmıyor

10.07.2022 17:14
Sri Lanka'da protestocular başkanlık konutundan ayrılmıyor

Sri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı.

Sri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka'da sokaklar karışmıştı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basan ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin de evini ateşe veren protestocular hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekliyor. Protesto hareketinin liderleri tarafından yapılan açıklamada, başkanlık ve başbakanlık konutlarının 2 liderin istifası kesinleşene kadar boşaltılmayacağı bildirildi. Protesto liderlerinden Lahiru Weerasekara ise, "Mücadelemiz burada bitmedi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifası kesinleşene kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Art arda istifa kararları

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti. - COLOMBO

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sri Lanka'da protestocular başkanlık konutundan ayrılmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da protestocular başkanlık konutundan ayrılmıyor - Son Dakika
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