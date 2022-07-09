Son dakika haber: Sri Lanka'da protestocular Başbakan Wickremesinghe'nin evini ateşe verdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Sri Lanka'da protestocular Başbakan Wickremesinghe'nin evini ateşe verdi

09.07.2022 14:34

Son dakika gündem haberi... Sri Lanka'da yaşanan ekonomik krizin ardından binlerce protestocu, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe verdi.

Sri Lanka'da yaşanan ekonomik krizin ardından binlerce protestocu, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe verdi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka'da sokaklar karışmıştı. Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede öfkeli protestocular, Başbakan Wickremesinghe'nin özel konutu önünde toplanarak evi ateşe verdi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Protestocular zorla Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin özel konutuna girdi ve konutu ateş verdi" denildi.

GÖSTERİCİLER DEVLET BAŞKANI RAJAPAKSA'NIN İSTİFASINI İSTİYOR

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka'da hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle muhalefetin artan baskısının ardından 9 Mayıs'ta Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, boşalan başbakanlık koltuğuna Wickremesinghe'yi atamıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen ülkede orduya, 'kanunları çiğneyenlerin, yağma ve vandallık yapanların görüldüğü yerde vurulması' emri verilmişti.

Sri Lanka hükümeti mayıs ayında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım talep etmişti. Ülke yönetimi, IMF ile kurtarma paketine ilişkin yürütülen müzakerelerin sonucunu bekleyene kadar bu yıl geri ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık dış borcun ödemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ülkenin 2026 yılına kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor.

İSTİFASINI DUYURMUŞTU

Protestocuların başkanlık konutunu basmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sri Lanka'da protestocular Başbakan Wickremesinghe'nin evini ateşe verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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