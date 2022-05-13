Sri Lanka'da protestocular politikacıların araçlarını nehre attı - Son Dakika
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Sri Lanka'da protestocular politikacıların araçlarını nehre attı

13.05.2022 13:18
Sri Lanka'da protestocular politikacıların araçlarını nehre attı

Ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka'da, protestocular, Karayolları Bakanı Johnston Fernando'ya ait olduğu tahmin edilen arabayı nehre attı.

Ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka'da, protestocular, Karayolları Bakanı Johnston Fernando'ya ait olduğu tahmin edilen arabayı nehre attı.

Newsweek'in haberine göre, öfkeli protestocuların bazı evleri ve araçları yaktığı, politikacıların araçlarının nehre attığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde, başkent Kolombo'da, Karayolları Bakanı Johnston Fernando'ya ait olduğu tahmin edilen arabanın kalabalık tarafından kuşatılarak nehre atıldığı anlar yer aldı.

Protestolara katılan bir Sri Lankalı, "İnsanlar günde tek öğün yemek yiyerek yaşıyor, acı çekiyor, hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

Göstericiler, dün atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe'e rağmen "adalet yerini bulana kadar" protestolara devam edeceklerini söyledi.

Wickremesinghe, "birlik" hükümeti kurmak için mücadele ediyor

9 Mayıs'ta istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın yerine gelen Ulusal Birlik Partisi (UNP) Başkanı Wickremesinghe, birlik hükümeti kurmak için çalışıyor.

73 yaşındaki Wickremesinghe, ?ülkeyi yönetmek için yeterli desteği aldığını ve birçok milletvekiliyle de kendisine katılması için görüştüğünü söyledi.

Muhalif milletvekili Harsha de Silva, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı devirmek için "halkın mücadelesine" katıldığını ve Rajapakasa'nın olduğu hiçbir çözümü destekleyemeyeceğini söyledi.

Silva, "Sri Lanka halkı, siyasi oyunlarla anlaşmak istemiyor, geleceklerini koruyacak yeni bir sistem istiyor."dedi.

Ülkede 3 muhalefet partisi, başbakanlığının meşru olmadığını daha önce savunmuştu.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka'da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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