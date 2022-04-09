Sri Lanka'da protestocular yine sokaklara döküldü - Son Dakika
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Sri Lanka'da protestocular yine sokaklara döküldü

09.04.2022 16:22
Sri Lanka'da protestocular yine sokaklara döküldü

Sri Lanka'da onbinlerce kişi Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifası talebiyle sokaklara çıktı.

Sri Lanka'da onbinlerce kişi Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifası talebiyle sokaklara çıktı.

Bangkok Post'un haberine göre, başkent Colombo'da onbinlerce kişi Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ofisine yürüdü.

Protestocular, "Gitme vaktin geldi" ve "Yeter artık" yazılı pankartlar taşıyarak "Evine git Gota" sloganları attı.

Kalabalığa seslenen protestoculardan biri, mevcut hükümetin gitmesi ve ülkeyi başka birinin yönetmesine izin vermesi gerektiğini söyledi.

Sokak gösterilerinin, bugüne kadar görülen en kalabalık protesto olduğu bilgisi paylaşıldı.

Muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yürütme yetkilerinin kaldırılmasını istiyor

Sri Lanka'da muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kapsamlı yürütme yetkilerini kaldırmak için önerge sunmayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Samagi Jana Balawegaya partisinden Harsha de Silva yaptığı açıklamada, "Bu muhalefet hareketi olacak. Başkanlık yetkileri ortadan kaldırılacak." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı yetkisini kısıtlayan daha önceki bir anayasa değişikliğine atıfta bulunan Silva, söz konusu önergeyi "19'uncu değişikliğin ötesine geçmesi muhtemel" şeklinde değerlendirdi.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, OHAL yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat ayı itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.

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BM, Sri Lanka'da ekonomik krizi protesto edenlere yönelik şiddeti kınadı BM, Sri Lanka'da ekonomik krizi protesto edenlere yönelik şiddeti kınadı

Muhalefet, Sri Lanka, Protesto, Kolombo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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