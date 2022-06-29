Ülkede, yaklaşık 300 bin kişinin uyuşturucu ile mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı - Son Dakika

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