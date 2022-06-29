Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı - Son Dakika
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Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı

29.06.2022 14:57
Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı

Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkumun kaçtığı bildirildi.

Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkumun kaçtığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, başkent Kolombo'nun 250 kilometre kuzeydoğusunda yer alan, uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin tedavi altına alındığı Kandakadu Rehabilitasyon Merkezinden mahkumların firar ettiğini belirtti.

Yetkililer, yaklaşık 1000 kişinin tedavi gördüğü merkezden kaçan 500'den fazla mahkumu yakalamak için çalışma başlatıldığını aktardı.

Ülkede, yaklaşık 300 bin kişinin uyuşturucu ile mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı - Son Dakika
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