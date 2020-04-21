Sri Lanka'da seçimler 20 Haziran'a ertelendi - Son Dakika

Sri Lanka'da 25 Nisan'da yapılması planlanan parlamento seçimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Haziran'da düzenlenecek.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından daha önce 25 Nisan olarak duyurulan seçim tarihinin salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde 20 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Komisyon üyesi Ratnajeevan Hoole, gerek görülürse tarihin yeniden ertelenebileceğini belirtti.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, martta parlamentoyu feshederek seçimlerin 25 Nisan'da yapılacağını duyurmuştu.

Sri Lanka'da şimdiye kadar 304 kişide Kovid-19 görülürken 7 kişi yaşamını yitirdi.