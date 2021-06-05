Sri Lanka'da sel felaketi: 3 ölü - Son Dakika

Sri Lanka'da meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Doğal Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, Sri Lanka'da 3 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu kaydetti.
Sellerde 500'e yakın evin zarar gördüğünü ifade eden Kodippili, 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini belirtti.
Ülkede, sular altında kalan yollar nedeniyle birçok bölgede ulaşımın aksadığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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