Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Selden 60 Binden Fazla İnsan Etkilendi

Sri Lanka'da Selden 60 Binden Fazla İnsan Etkilendi

53 dakika önce

Sri Lanka'nın kuzeyinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarından 60 binden fazla insan etkilendi.

Sri Lanka'da Selden 60 Binden Fazla İnsan Etkilendi, System.String[]
Sri Lanka'nın kuzeyinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarından 60 binden fazla insan etkilendi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, ülkenin kuzeyinde günler süren şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel ve fırtınadan 60 binden fazla insan etkilendiğini açıkladı. Evleri sular altında kalan 11 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği öğrenildi.

Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili yaptığı açıklamada, sel sularının geri çekildiğini, durumun normalleşmeye başladığını ancak daha fazla yağmur beklentisiyle insanların temkinli olmaları gerektiğini söyledi. Sellerden en çok etkilenen bölgelerin Mullaitivu, Killinochchi, Mannar, Vavuniya ve Jaffna olduğu, şu ana kadar herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Asker ve polis ekipleri kurtarma operasyonlarına katılırken, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, selden etkilenen insanlara acil yardımların derhal sağlanması için yetkilileri yönlendirdi.

Meteoroloji departmanı kuzey, doğu ve kuzey merkez bölgelerinde daha fazla yağmur uyarısında bulunurken, orta, Sabaragamuwa ve batı eyaletlerinde yoğun yağış beklendiğini de kaydetti. - COLOMBO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:42 Kaynak: İHA

Sri Lanka, 3. Sayfa
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