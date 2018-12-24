Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Selden 60 Binden Fazla İnsan Etkilendi

Sri Lanka'da Selden 60 Binden Fazla İnsan Etkilendi

49 dakika önce

- Sri Lanka'da selden 60 binden fazla insan etkilendiCOLOMBO - Sri Lanka'nın kuzeyinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarından 60 binden fazla insan etkilendi.

- Sri Lanka'da selden 60 binden fazla insan etkilendi

COLOMBO - Sri Lanka'nın kuzeyinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarından 60 binden fazla insan etkilendi.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, ülkenin kuzeyinde günler süren şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel ve fırtınadan 60 binden fazla insan etkilendi. Evleri sular altında kalan 11 binden fazla kişi ise güvenli yerlere tahliye edildi.
Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili yaptığı açıklamada, sel sularının geri çekildiğini, durumun normalleşmeye başladığını ancak daha fazla yağmur beklentisiyle insanların temkinli olmaları gerektiğini söyledi. Sellerden en çok etkilenen bölgelerin Mullaitivu, Killinochchi, Mannar, Vavuniya ve Jaffna olduğu, şu ana kadar herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın bildirilmediği belirtildi.
Asker ve polis kurtarma operasyonlarına katılırken, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, etkilenen insanlara acil yardımların derhal sağlanması için yetkilileri yönlendirdi.
Meteoroloji departmanı kuzey, doğu ve kuzey merkez bölgelerinde daha fazla yağmur uyarısında bulunurken, orta, Sabaragamuwa ve batı eyaletlerinde yoğun yağış beklendiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:44 Kaynak: İHA

Sri Lanka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!

Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu 17-25 Aralık Darbeye Teşebbüs Davasında 10 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:33:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Selden 60 Binden Fazla İnsan Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]