Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Seller

Sri Lanka'da Seller

1 saat önce

Sri Lanka'nın kuzeyinde etkili olan sellerden en az 60 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

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Sri Lanka'nın kuzeyinde etkili olan sellerden en az 60 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi yaptığı açıklamada, özellikle Mullaitivu, Kilinochchi, Mannar, Vavuniya ve Jaffna bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan en az 11 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

En az 60 bin kişinin etkilendiği seller nedeniyle yardım ekiplerin bu bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde çok sayıda evin hasar gördüğü, bazı yolların ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Sri Lanka'da en kötü sel felaketi olarak nitelendirilen 2003'teki sel ve heyelanlarda 250 kişi ölmüş, 10 bin ev harap olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:24 Kaynak: AA

Sri Lanka, Güncel
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