Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişi öldü
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Sri Lanka'da şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişi öldü

6 saat önce

Sri Lanka'da geçen hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişi öldü, System.String[]

Sri Lanka'da geçen hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, hafta sonundan itibaren ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve rüzgardan 2 bin 600'den fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Aşırı yağışlar ile kuvvetli rüzgarın yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, 200'den fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği ve 50'den fazla evin kısmen ya da tamamen hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarından en fazla ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin etkilendiği ifade edildi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada da ülkeye giderek yaklaşan kuzeydoğu musonları nedeniyle gelecek günlerde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, halktan "gök gürültülü sağanaklar esnasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar ve yıldırımların yol açacağı hasarları en aza indirgemek için yeterli önlemleri almaları" istendi.

Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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