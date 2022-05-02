Sri Lanka'da Sivrisinekleri İmha Çalışmalarının Aksaması Sonucu, Dang Humması Vakalarının Artması Muhtemel Gözüküyor - Son Dakika
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Sri Lanka'da Sivrisinekleri İmha Çalışmalarının Aksaması Sonucu, Dang Humması Vakalarının Artması Muhtemel Gözüküyor

02.05.2022 21:32
Sri Lanka'da Sivrisinekleri İmha Çalışmalarının Aksaması Sonucu, Dang Humması Vakalarının Artması Muhtemel Gözüküyor

KOLOMBO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka Ulusal Dang Virüsü Kontrol Birimi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede dang hummasını yayan sivrisinek nüfusunu kontrol altına almak için kullanılan kimyasalların tükendiğini bildirdi.

KOLOMBO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka Ulusal Dang Virüsü Kontrol Birimi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede dang hummasını yayan sivrisinek nüfusunu kontrol altına almak için kullanılan kimyasalların tükendiğini bildirdi. Ulusal Dang Virüsü Kontrol Birimi, aralarında Kolombo, Gampaha, Kandy, Galle, Matara, Jaffna, Batticaloa, Trincomalee, Puttalam ve Ratnapura'nın bulunduğu yerleri, dang humması için yüksek risk altında olan bölgeler olarak tanımladı. Birim Direktörü Sudath Samaraweera, sivrisinek kolonilerini yok etmek için kullandıkları böcek ilaçlarının stoklarının azaldığını belirtti.

Samaraweera, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bilgilendirildiğini ve en kısa zamanda yeterli stok sağlamaya çalışacağını ifade etti. Yetkili, Nisan ayının son haftasında bildirilen dang humması vakalarında, üçüncü haftaya kıyasla yüzde 22,6 artış olduğunu vurguladı. Bu arada Halk Sağlığı Müfettişleri Birliği Başkanı Upul Rohana basına yaptığı açıklamada, sivrisinekleri kontrol etmekte kullanılan kimyasalların tükendiğini duyurdu. Rohana, dang humması hastalarını teşhis etmek üzere tam kan sayımı testlerini yapmaları için gereken malzemelerde de sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

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Sri Lanka, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Sivrisinekleri İmha Çalışmalarının Aksaması Sonucu, Dang Humması Vakalarının Artması Muhtemel Gözüküyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'da Sivrisinekleri İmha Çalışmalarının Aksaması Sonucu, Dang Humması Vakalarının Artması Muhtemel Gözüküyor - Son Dakika
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