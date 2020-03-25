Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor - Son Dakika

Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor

6 saat önce

Sri Lanka'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor, System.String[]

Sri Lanka'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin derhal tutuklanacağı ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilere verilecek olası cezaların ayrıntısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Son 24 saatte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 420 kişinin tutuklandığı bildirildi.

20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 101'e çıktığı Sri Lanka'da hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Polis, sağlık ve zaruri malların temini gibi hizmetlerde bulunanlar hariç halka, "sokağa çıkma yasağı süresince evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulundu.

Sri Lanka hükümeti, söz konusu yasak sırasında eczanelerin açık olmasını isterken, kişilerin de reçeteli ilaçlarını temin etmelerine izin verdi.

Sri Lanka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:40 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı         
19:23
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]