Sri Lanka'da uçak düştü: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sri Lanka'da uçak düştü: 4 ölü - Son Dakika

Sri Lanka'da uçak düştü: 4 ölü

6 saat önce

Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın gözlem uçuşu esnasında düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da uçak düştü: 4 ölü, System.String[]

Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın gözlem uçuşu esnasında düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.


Sri Lanka'da gözlem uçuşu yapan Çin yapımı Y-12 tipi uçak düştü. Uçakta bulunan 4 personelin hayatını kaybettiği, uçağın başkent Kolombo'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Uva eyaletinin dağlık bir bölgesinde yer alan Haputale kasabasında düştüğü açıklandı.


Sri Lanka Hava Kuvvetleri sözcüsü Gihan Seneviratne, gözlem uçuşu esnasında düşen uçağın düşme nedenlerinin araştırılacağını ve özel bir soruşturma ekibinin kurulduğunu belirtti. - COLOMBO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Kolombo, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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