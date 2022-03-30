Sri Lanka'da, ülke geneline 10 saat elektrik verilmeyecek - Son Dakika
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Sri Lanka'da, ülke geneline 10 saat elektrik verilmeyecek

30.03.2022 17:34
Sri Lanka'da, ülke geneline 10 saat elektrik verilmeyecek

Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Sri Lanka'da baş gösteren petrol sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ANI News'ün haberine göre, Kamu Hizmetleri İşletmeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Ceylon Elektrik Kurulunca yapılan açıklamada da ülkedeki yakıt kıtlığı ve jeneratör eksikliğinin elektrik üretimini etkilediği, bu nedenle önlem alındığını belirtildi.

Öte yandan, Ceylon Petrol Kurulu (CPC), ülkede 2 gün motorin sıkıntısı yaşanacağını aktardı.

CPC Başkanı Sumith Wijesinghe, yaptığı açıklamada, Sri Lankalıların bugün ve yarın mazot için istasyonlarda sıraya girmemesi çağrısında bulundu.

Kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.

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Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Petrol, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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