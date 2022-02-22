Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı

22.02.2022 18:14
Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı

Sri Lanka'da yaşanan mali krizin yakıt kıtlığına yol açtığı ve bu nedenle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Sri Lanka'da yaşanan mali krizin yakıt kıtlığına yol açtığı ve bu nedenle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Kamu Hizmetleri İşletmeleri Komisyonu, bir süredir mali kriz ile karşı karşıya kalan Sri Lanka'da, bugün elektrik şebekesini iki saatliğine kapatacağını açıkladı.

Elektrik kesintilerinin 16.30 ve 22.30 saat aralığında, bölgeler arasında dönüşümlü şekilde yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, ülkenin büyük elektrik şirketi Ceylon Electricity Board'un, ulusal şebekeyi 541 megavatlık (MW) kayba uğratan yakıt kıtlığı nedeniyle kesintiler için izin istediğini söyledi.

Ülkede son bir hafta içinde çok kez elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken bazı benzin istasyonlarının yakıt tedarik edilemediği için kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, son günlerde Sri Lankalıların araçlarına yakıt almak için başkent Kolombo'da benzin istasyonlarında sıra beklediğini aktardı.

Toplamda 7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının, döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için acil durum ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.

YORUMLAR
500
BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı Van Adliyesine 'Erişilebilir Adliye' logolu bayrak Van Adliyesine 'Erişilebilir Adliye' logolu bayrak

Sri Lanka, Kolombo, Benzin, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
18:00 Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:20:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement