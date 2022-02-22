Sri Lanka'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Sri Lanka'da yaşanan mali krizin yakıt kıtlığına yol açtığı ve bu nedenle elektrik kesintileri uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Kamu Hizmetleri İşletmeleri Komisyonu, bir süredir mali kriz ile karşı karşıya kalan Sri Lanka'da, bugün elektrik şebekesini iki saatliğine kapatacağını açıkladı.

Elektrik kesintilerinin 16.30 ve 22.30 saat aralığında, bölgeler arasında dönüşümlü şekilde yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, ülkenin büyük elektrik şirketi Ceylon Electricity Board'un, ulusal şebekeyi 541 megavatlık (MW) kayba uğratan yakıt kıtlığı nedeniyle kesintiler için izin istediğini söyledi.

Ülkede son bir hafta içinde çok kez elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken bazı benzin istasyonlarının yakıt tedarik edilemediği için kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, son günlerde Sri Lankalıların araçlarına yakıt almak için başkent Kolombo'da benzin istasyonlarında sıra beklediğini aktardı.

Toplamda 7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının, döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için acil durum ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.