Sri Lanka'da yaklaşık 3 bin mahkum serbest bırakıldı - Son Dakika

Sri Lanka hükümeti, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 3 bin mahkumu serbest bıraktı.



Korona virüs vaka sayısının 180 olduğu ve 6 kişinin de korona nedeniyle hayatını kaybettiği Sri Lanka'da hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri arttırdı. Hükümet, aldığı kararla dün yaklaşık 3 bin mahkumu serbest bıraktı. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart ile 4 nisan tarihleri arasında 2 bin 961 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.



Sri Lanka Devlet Başkanı President Gotabaya Rajapaksa, geçtiğimiz ay oluşturulan komiteye mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin tavsiye kararı göndermişti.



Ülkede, 26 bin mahkumun bulunduğu ifade edilirken, cezaevlerinin toplam kapasitesinin 10 binden az olduğu aktarıldı. - COLOMBO