Sri Lanka'da yeni kabine kurulana kadar geçici 4 bakan atandı - Son Dakika
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Sri Lanka'da yeni kabine kurulana kadar geçici 4 bakan atandı

14.05.2022 18:27
Sri Lanka'da yeni kabine kurulana kadar geçici 4 bakan atandı

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, siyasi ve ekonomik krizin devam ettiği ülkede yeni bir kabine kurulana kadar istikrarı sağlamak amacıyla dört bakan atadı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, siyasi ve ekonomik krizin devam ettiği ülkede yeni bir kabine kurulana kadar istikrarı sağlamak amacıyla dört bakan atadı.

Bakanlar, Rajapaksa'nın, Ranil Wickremesinghe'yi başbakan olarak atamasından iki gün sonra atandı.

Yeni atanan dışişleri, kamu yönetimi ve içişleri, kentsel gelişim ve enerji bakanları yemin etti.

Yeni bakanların, Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Podujana Peramuna Partisi üyesi olduğu belirtildi.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine otomatik olarak feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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