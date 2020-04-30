Sri Lanka'da yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Ülkede 20 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, 20 Nisan'da kısmen kaldırılmıştı. Bu tarihte gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlayan Sri Lanka'da vaka sayılarında artışlar gözlemlenmişti.

Ada ülkesinde şimdiye kadar görülen 649 Kovid-19 vakasının neredeyse yarısına geçen hafta teşhis konmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, bugün 20.00'dan 4 Mayıs 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Sri Lanka 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine ülke çapında yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt

Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim

Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi