Sri Lanka'da yüksek akaryakıt fiyatları ekonomik krizi ağırlaştırıyor - Son Dakika

Sri Lanka'da yaşanan mali kriz, akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle daha da derinleşiyor.

Dolar rezervinin 1,6 milyar avro olduğu ülke, gelir getirmeyen altyapı projelerine harcanan 7 milyar avrodan fazla borcunu geri ödemekte zorlanıyor.

Ülkede, otomobil ve gübre ithalatı yasaklanırken, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artması krizi daha da derinleştirdi.

Colombo yönetimi, yakıt kıtlığı nedeniyle ülkede 22 Şubat'tan itibaren günde 7,5 saati bulan elektrik kesintilerine gitti.

Sri Lanka'da yaşanan kurak mevsim de hidroelektrik santrallerinde enerji üretimini olumsuz etkiledi.

Enerji Bakanı Udaya Gammanpila, döviz krizinin yanında yüksek akaryakıt fiyatlarının ülke ekonomisine ek yük bindirdiğini, bu nedenle akaryakıt istasyonlarının stoklamayı önlemek amacıyla kısıtlı yakıt satımına gittiğini bildirdi.

Bakan Gammanpila, ülke limanlarında yakıt boşaltmayı bekleyen çok sayıda petrol tankerinin ödeme beklediğini ifade etti.

Ülkede, birden fazla aracı bulunan servis sahipleri araçlarının bazılarını kullanmıyor, alışveriş merkezleri sıcak ve nemli havaya rağmen klimalarını çalıştırmıyor.

Diğer yandan gübre ithal edemeyen çiftçiler, gübresiz tarımla yeterli ürün alamayacakları endişesi yaşıyor.

Hindistan'dan gelmesi beklenen 1 milyar dolarlık kredinin mali krizi hafifletmesi umulurken, Rusya- Ukrayna savaşının, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizmi olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

Bu ülkeler, Sri Lanka çayının ve turizminin önemli pazarları arasında yer alıyor.