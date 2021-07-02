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Sri Lanka'daki gemi yangını sebebiyle hayatını kaybeden deniz canlılarının sayısı artıyor - Son Dakika

Sri Lanka'daki gemi yangını sebebiyle hayatını kaybeden deniz canlılarının sayısı artıyor

02.07.2021 17:04
Sri Lanka'daki gemi yangını sebebiyle hayatını kaybeden deniz canlılarının sayısı artıyor, System.String[]

Sri Lanka'da kimyasal yüklü geminin yanması ve batmasından bu yana karaya vuran deniz canlılarının sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sri Lanka'da kimyasal yüklü geminin yanması ve batmasından bu yana karaya vuran deniz canlılarının sayısı gün geçtikçe artıyor.

BBC'nin haberine göre, tehlikeli kimyasallar taşıyan X-Press Pearl gemisinin 20 Mayıs'ta alev alması ve günlerce yanması sonucu batmasından bu yana 176 kaplumbağa, 20 yunus ve 4 balinanın kalıntıları karaya vurdu.

Sri Lanka Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera, konuyla ilgili gazetecilere "Güneybatı Muson mevsiminde deniz canlıları asla bu şekilde ölmez. Bu kalıntıların çoğu batı kıyısında, batıklardan doğrudan etkilenmiş durumda." açıklamasında bulundu.

Sri Lankalı yetkililer, yangının mürettebatın 11 Mayıs'tan beri haberdar olduğu bir nitrik asit sızıntısından kaynaklandığına inanırken gemi sahipleri, mürettebatın sızıntıdan haberdar olduğunu doğruladı, ancak hem Katar hem de Hindistan tarafından gemiye demirleme izni verilmediğini söyledi.

Ülkede bu sebeple geminin Sri Lanka sularına girmesine izin verilmesine karşı artan bir öfke başladı.

Ülkeyi terk etmesi yasaklanan Rus gemi kaptanı dün mahkemeye çıktı. Olayla ilgili 14 kişi daha tutuklandı. Duruşmaya 15 Temmuz'da devam edilecek.

X-Press Pearl gemisi

Hindistan'ın Hazira limanından 15 Mayıs'ta Sri Lanka'daki Kolombo şehrine doğru yola çıkan 186 metre uzunluğundaki X-Press Pearl gemisi, Kolombo limanı açıklarında demirliyken yanmaya başlamıştı.

Ülkenin en el değmemiş plajlarından bazılarına ev sahipliği yapan batık yerinin yakınındaki kıyı şeridinde kısa süre sonra petrol, enkaz ve plastik pelet kirliliği görülmüş ve ölü deniz canlıları kıyıya vurmaya başlamıştı.

Bölgede balık avı başlangıçta yasaklanmış ancak daha sonra kısıtlamaların bir kısmı kaldırılmıştı.

Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığı belirtilmişti.

Sri Lanka, yangınla mücadele maliyetinin bir kısmını karşılamak için operatör şirketten 40 milyon dolar talep etmişti.

Birleşmiş Milletler'in Sri Lanka'daki koordinatörü Hanaa Singer-Hamdy, batan kimyasal madde yüklü geminin ekosisteme zararlı maddeler salarak "gezegene ciddi zarar verdiğini" açıklamıştı.

Sri Lanka, Kimyasal, Mayıs, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'daki gemi yangını sebebiyle hayatını kaybeden deniz canlılarının sayısı artıyor - Son Dakika


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