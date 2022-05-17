Sri Lanka'daki gensoru önergesi parlamentoda kabul edilmedi - Son Dakika

Sri Lanka'da iktidara yönelik gensoru önergesi parlamentoda reddedildi.

Al Jazeera'nın haberine göre, muhalefetin, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya yönelik gensoru önergesi, iktidar partisi üyeleri tarafından parlamentoda engellendi.

Muhalefet yetkililerinde M A Sumanthiran'ın gensoru önergesinin parlamento tarafından acilen ele alınmasına yönelik önerisi, 119'a 68 oyla reddedildi.

Sri Lanka Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena, önerinin normal prosedürle ileride tekrar ele alınabileceğini söyledi.

Gensoru önergesinin tekrar ne zaman gündeme geleceğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Sri Lanka'da ana muhalefetteki Birleşik Halk Gücü partisi 3 Mayıs'ta, hükümet için güven oylamasına gidilmesi isteğiyle meclise gensoru önergesi vermişti.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de otomatik olarak feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.