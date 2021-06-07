Sri Lanka'daki sel felaketinde ölü sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika

Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında ölü sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Sri Lanka Doğal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Sri Lanka'da 3 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasının ardından ölü sayısının 17'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada Gampaha, Ratnapura, Kolombo, Puttalam, Kalutara, Kegalle ve Galle'de en az 270 bin kişinin sellerden etkilendiği, çok sayıda haneye elektrik verilemediği belirtildi.

Meteoroloji Servisi Genel Müdürü Athula Karunanayake, ülkede yağışların azalmasını beklediklerini fakat bazı bölgelerde yağışların aralıklı devam edeceğini ifade etti.