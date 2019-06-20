Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili polislere soruşturma

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarındaki ihmalleri nedeniyle görevli polis memurları hakkında soruşturma açılması talep edildi.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarındaki ihmalleri nedeniyle görevli polis memurları hakkında soruşturma açılması talep edildi.

Sri Lanka Başsavcısı Dappula de Livera, Emniyet Müdür Vekili Chandana Wickremeratne'ye gönderdiği mektupta, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena tarafından atanan soruşturma komitesinin, terör saldırılarında ihmali bulunduğunu tespit ettiği 9 polis memuru hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Mektupta komitenin Cumhurbaşkanı'na sunduğu raporda, söz konusu polis memurlarının, saldırıları engelleme ve saldırıların etkisini asgariye indirme konusunda görevlerinin gereğini yerine getiremedikleri belirtilerek, gerekli adli ve disiplin soruşturmasının başlatılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Sirisena, kamuoyundaki, saldırıların önlenebileceğine dair yoğun eleştiriler üzerine, güvenlik güçlerinin ihmallerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurmuştu. Komite, yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı'na sunmuştu. Sirisena da raporu, değerlendirilmek üzere Başsavcı de Livera'ya iletmişti.

Sri Lanka'da siyasetçiler ve güvenlik yetkilileri, terör saldırıyla ilgili istihbarat bilgilerinin Hindistan tarafından önceden kendilerine aktarıldığı, ancak bu istihbaratın değerlendirilmediğine yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Olayın ardından dönemin Savunma Bakanı Hemasiri Fernando istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Sirisena, dönemin Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara'yı görevden almıştı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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