Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'daki üst düzey tutuklular kefaletle serbest bırakıldı
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Sri Lanka'daki üst düzey tutuklular kefaletle serbest bırakıldı

46 dakika önce

Sri Lanka'da, 21 Nisan'da düzenlenen terör saldırılarında ihmalleri olduğu suçlamasıyla tutuklanan, açıktaki Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara ile eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando'nun kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Sri Lanka'daki üst düzey tutuklular kefaletle serbest bırakıldı, System.String[]
Sri Lanka, Güncel
Sri Lanka'da, 21 Nisan'da düzenlenen terör saldırılarında ihmalleri olduğu suçlamasıyla tutuklanan, açıktaki Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara ile eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando'nun kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Mahkeme, saldırılarda ihmali olduğu gerekçesiyle tutuklanan Jayasundara ve Fernando'nun serbest bırakılmasına karar verdi.
Kararın gerekçesinde, şüphelilerin soruşturma süresince tutuklu bulunmasına gerek olmadığı belirtildi.
Sri Lanka başsavcısı bu ayın başında yaptığı açıklamada, "insanlığa karşı işlenen ağır suçlar" suçlamasıyla iki yetkili hakkında soruşturma açmış, ardından suçların ağırlığını gerekçe göstererek tutuklanmalarını talep etmişti.
Jayasundara ve Fernando, geçen hafta tutuklanmıştı.
Sri Lanka'daki terör saldırıları
Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:49 Kaynak: AA
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