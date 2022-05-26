Sri Lanka Devlet Başkanı'ndan ekonomik kriz nedeniyle "uluslararası yardım" çağrısı - Son Dakika
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Sri Lanka Devlet Başkanı'ndan ekonomik kriz nedeniyle "uluslararası yardım" çağrısı

26.05.2022 21:41
Sri Lanka Devlet Başkanı'ndan ekonomik kriz nedeniyle "uluslararası yardım" çağrısı

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkedeki ekonomik kriz için acil bir uluslararası yardım istedi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkedeki ekonomik kriz için acil bir uluslararası yardım istedi.

Nikkei tarafından Tokyo'da düzenlenen "Future of Asia" etkinliğinde çevrim içi konuşan Rajapaksa, "Şu anda tüm Sri Lankalıların hayatlarını derinden etkileyen ve toplumsal huzursuzlukla sonuçlanan ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz." dedi.

Rajapaksa, ilaç ve gıda temini gibi acil ihtiyaçların karşılanması için uluslararası toplumun acil yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ekonomik krizin sebebi olarak Kovid-19 salgınını ve dünyadaki yüksek enflasyonu gösteren Rajapaksa diğer ulusların da salgının uzun vadeli sonuçlarından etkilenebileceğini belirtti.

Rajapaksa, "Bu tür zorluklarda bu savunmasız ulusları desteklemek bölgesel ve küresel istikrar için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

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