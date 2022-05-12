Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan parlamentoyu güçlendirme sözü - Son Dakika
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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan parlamentoyu güçlendirme sözü

12.05.2022 09:37
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan parlamentoyu güçlendirme sözü

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, parlamentoyu daha da güçlendirmek amacıyla anayasa değişikliği için adımlar atılacağını bildirdi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, parlamentoyu daha da güçlendirmek amacıyla anayasa değişikliği için adımlar atılacağını bildirdi.

Rajapaksa, sosyal medya platformu Twitter'dan, ülkedeki karışıklığın önlenmesi ve devletin durma noktasına gelen işlerinin devamı için yeni bir hükümet kurulması yönünde adımlar atılacağını belirtti.

Parlamentoda çoğunluğa hakim olan ve halkın güvenini sağlayabilen başbakanın bu hafta içinde atanacağını aktaran Rajapaksa, yeni hükümete yeni bir program sunma fırsatı verileceğini ve hükümetin ülkeyi ileriye götürme yetkisine sahip olacağını aktardı.

Rajapaksa, ülkede can ve malların korunması için devlet mekanizmasının kesintisiz işlevini sürdürme konusunda yardım talep ettiğini belirtti.

Öte yandan başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı birkaç saatliğine kaldırıldı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka'da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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