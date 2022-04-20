Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan polis müdahalesine ilişkin soruşturma sözü - Son Dakika
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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan polis müdahalesine ilişkin soruşturma sözü

20.04.2022 19:35
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan polis müdahalesine ilişkin soruşturma sözü

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen protestolarda bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis müdahalesine ilişkin "tarafsız ve şeffaf" soruşturma sözü verdi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen protestolarda bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis müdahalesine ilişkin "tarafsız ve şeffaf" soruşturma sözü verdi.

Rajapaksa, Twitter hesabından, ülkenin güneybatısındaki Rambukkana'da meydana gelen olaydan "derin üzüntü" duyduğunu dile getirerek, "tüm vatandaşları protestolarda şiddetten kaçınmaya" çağırdı.

Rajapaksa, olayla ilgili soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

Kamu Güvenliği Bakanı Prasanna Ranatunga, yaptığı açıklamada, polisin, protestoların büyük şiddet olaylarına dönüşmesini önlemek için asgari güç kullanması gerektiğini söyledi.

Muhalefet lideri Sajith Premadasa, Ranatunga'nın açıklamalarına yönelik, "Bir protestocuyu öldürmek, asgari güç kullanımı anlamına mı geliyor?" ifadelerini kullandı.

Polis yetkilileri, Rambukkana'da göstericilerin demir yolunu ve yolları kapattığını, ayrıca polisin "dağılın" uyarılarını dinlemediklerini belirtti.

Gösteriler sırasında hafif yaralanan 15 polis memuru da hastanede tedavi edildi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir gösterilere sahne olan Sri Lanka'da, polisin bugün protestoculara müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri 5 Nisan'da kaldırılmış, ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan polis müdahalesine ilişkin soruşturma sözü - Son Dakika


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