Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, elektronik postayla istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, elektronik postayla istifa etti

14.07.2022 21:00
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, elektronik postayla istifa etti

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın elektronik posta yoluyla istifa mektubunu gönderdiği bildirildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın elektronik posta yoluyla istifa mektubunu gönderdiği bildirildi.

Asya basınındaki haberlere göre, Meclis Başkanlığı Ofisi'nde görevli olan bir yetkili, Rajapaksa'nın dün gece Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena'ya bir elektronik posta gönderdiğini duyurdu.

Yetkili, elektronik postada Rajapaksa'nın istifa mektubunun bulunduğunu açıkladı.

Mektubun geçerliliğinin onaylandığını kaydeden yetkili, mektupla ilgili teknik konuların Başsavcılık ile görüşüldüğünü söyledi.

Meclis Başkanı Abeywardena'nın istifayla ilgili resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor.

Bu arada, Sri Lanka'da elektronik postayla istifanın hukuki yönüyle ilgili tartışmaların sürdüğü öğrenildi.

"Özel bir ziyaret" için Singapur'da

Öte yandan, Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rajapaska'nın "özel bir ziyaret" için ülkeye girdiğinin teyit edildiği ifade edildi.

Rajapaska'nın sığınma talep etmediği ve kendisine sığınma hakkı verilmediği belirtilen açıklamada, Singapur'un genelde sığınma taleplerini onaylamadığı anımsatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sri Lanka'daki durumu yakından takip ettiğini vurguladı.

Guterres, çatışmanın temel nedenine ve protestocuların dertlerine değinilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Singapur'daki siyasi parti liderlerine çağrıda bulunan Guterres, barışçıl ve demokratik bir geçiş için uzlaşma ruhunun benimsenmesini istedi.

"Devlet Başkanı'nın Maldivler'e gittiği" iddiası

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Başbakan Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sri Lanka Hava Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın, Devlet Başkanı Rajapaksa, eşi ve iki koruması için Maldivler'e gitmek üzere kalktığı belirtilmişti.

Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçeceği ileri sürülmüştü.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, dün Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

YORUMLAR
500
Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, elektronik postayla istifa etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:09 Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
19:06 Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 21:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, elektronik postayla istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement