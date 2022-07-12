Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi - Son Dakika
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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi

12.07.2022 21:27
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi

Sri Lanka'da protestolar sonucu görevinden istifa edeceğini açıklayan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi olan eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasına izin verilmedi.

Sri Lanka'da protestolar sonucu görevinden istifa edeceğini açıklayan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi olan eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasına izin verilmedi. Ana muhalefet partisi lideri Sajith Premadasa ise devlet başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sri Lanka'da ekonomik krizin patlak vermesi sonrası halk sokaklara inmiş, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceği açıklanmıştı. Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü ülkede, Rajapaksa'nın kardeşi olan eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasına izin verilmedi. Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan Rajapaksa'nın nereye gitmeyi planladığı ise bilinmiyor.

Sri Lanka Göç ve Göçmenlik Memurları Derneği tarafından yapılan açıklamada, üyelerinin Colombo Havaalanındaki VIP yolcu salonunda Rajapaksa'ya hizmet etmeyi reddettiği aktarıldı.

"Güvenliğimizden endişe ediyoruz"

Sri Lanka Göç ve Göçmenlik Memurları Derneği Başkanı KAS Kanugala ise basına verdiği demeçte, "Sri Lanka'daki huzursuzluk göz önüne alındığında, göçmenlik yetkilileri üst düzey insanların ülkeyi terk etmesine izin vermemeleri için muazzam bir baskı altında" ifadelerini kullanarak, "Güvenliğimizden endişe ediyoruz. Bu sorun çözülene kadar VIP salonunda çalışan görevliler hizmetlerini geri çekme kararı aldı" dedi.

Yakıt, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin kıtlığına karşı sokak protestolarının artması üzerine geçtiğimiz nisan ayı başlarında Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Rajapaksa, haziran ayında ise parlamentodaki koltuğunu bırakmıştı.

İktidar partisinden üst düzey bir yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla Rajapaksa'nın hala ülkede olduğunu söyledi.

Ana muhalefet adayını açıkladı

Ana muhalefet partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB) lideri Sajith Premadasa'yı devlet başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İktidar partisi, günün ilerleyen saatlerinde adayını belirleyeceğini aktardı.

Yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena dün yaptığı açıklamada, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceğini aktarmıştı. Abeywardena, "Bir sonraki devlet başkanı adayları 19 Temmuz'da parlamentoya sunulacak. 20 Temmuz'da parlamento yeni devlet başkanını seçmek için oy kullanacak. Bugün yapılan parti liderleri toplantısında, Anayasa'ya uygun tüm partilerden oluşan yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamak ve temel hizmetleri sürdürmek için bunun gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varıldı" demişti.

Öte yandan Sri Lanka'da öfkeli protestocular Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmış ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe vermişti. - COLOMBO

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Kaynak: İHA

Sri Lanka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi - Son Dakika
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