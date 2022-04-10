Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ofisi önündeki protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ofisi önündeki protestolar devam ediyor

10.04.2022 15:45
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ofisi önündeki protestolar devam ediyor

Sri Lanka'da dün Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ofisi önünde başlayan gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Sri Lanka'da dün Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ofisi önünde başlayan gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Rajapaksa'nın ofisine yürüyen protestocular, bugün şiddetli yağmura rağmen ofis girişini işgal etti.

Rajapaksa'nın istifasını isteyen eylemcilere, su, yiyecek ve şemsiye dağıtıldı.

32 yaşındaki eylemci Sanjeewa Pushpakumara, Devlet Başkanı Rajapaksa istifasını sunana kadar protestoların süreceğini söyledi.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, olağanüstü hal yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Gelecek 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.

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Kaynak: AA

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