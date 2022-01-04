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Sri Lanka Devlet Başkanı, tarım politikasını eleştiren bakanı görevden aldı - Son Dakika

Sri Lanka Devlet Başkanı, tarım politikasını eleştiren bakanı görevden aldı

04.01.2022 19:19
Sri Lanka Devlet Başkanı, tarım politikasını eleştiren bakanı görevden aldı

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, "uygulamadan kaldırılan kimyasal gübreleri yasaklama kararı"nı eleştiren bakanı görevden aldı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, "uygulamadan kaldırılan kimyasal gübreleri yasaklama kararı"nı eleştiren bakanı görevden aldı.

Hükümet yetkilileri, Eğitim Reformları ve Açık Üniversiteler Bakanı Susil Premajayantha'nın derhal görevden alındığını bildirdi ancak bu kararın sebebini belirtmedi.

Konuya ilişkin yerel televizyon kanallarında konuşan Premajayantha, görevden alınmasının hükümetin tarım politikası ve artan gıda fiyatları hakkındaki son yorumlarının sonucu olduğuna inandığını söyledi.

Premajayantha, 2 Ocak'ta, televizyonda bir sebze pazarından yiyecek satın alırken görüntülenmiş, hükümetin kimyasal gübre yasağını ve artan sebze fiyatlarını eleştirmişti.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 16 Kasım'da kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmiş, hükümetin organik tarım politikası uyarınca kimyasal gübre ithalatını yasaklama kararının gıda krizine neden olacağı yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Eleştirilerin ardından yasak kaldırılmış ancak çiftçiler hala kimyasal gübre alamadıklarını belirtmişti.

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Sri Lanka, Kimyasal, Hükümet, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sri Lanka Devlet Başkanı, tarım politikasını eleştiren bakanı görevden aldı - Son Dakika
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