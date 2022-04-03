Sri Lanka Donanması, 12 Hintli Balıkçıyı Yakaladı, Trol Teknesine El Koydu - Son Dakika
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Sri Lanka Donanması, 12 Hintli Balıkçıyı Yakaladı, Trol Teknesine El Koydu

03.04.2022 17:22
Sri Lanka Donanması, 12 Hintli Balıkçıyı Yakaladı, Trol Teknesine El Koydu

YENİ DELHİ, 3 Nisan (Xinhua) — Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinden denize açılan balıkçılar, Sri Lanka donanmasının devriye görevi sırasında gözaltına alındı. Balıkçıların gözaltına alındığı, Sri Lanka donanması tarafından da doğruladı. Sri Lanka donanmasının konuya ilişkin açıklamasında, "Sri Lanka donanması, Jaffna'daki Delft Adası'nın kuzeydoğusundaki Sri Lanka sularında kaçak avlanan çok sayıda Hintli trol teknesini kovalamak için […]

<a class='keyword-sd' href='/sri-lanka/' title='Sri Lanka'>Sri Lanka</a> Donanması, 12 Hintli Balıkçıyı Yakaladı, Trol Teknesine El Koydu

YENİ DELHİ, 3 Nisan (Xinhua) — Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinden denize açılan balıkçılar, Sri Lanka donanmasının devriye görevi sırasında gözaltına alındı. Balıkçıların gözaltına alındığı, Sri Lanka donanması tarafından da doğruladı. Sri Lanka donanmasının konuya ilişkin açıklamasında, "Sri Lanka donanması, Jaffna'daki Delft Adası'nın kuzeydoğusundaki Sri Lanka sularında kaçak avlanan çok sayıda Hintli trol teknesini kovalamak için bugün sabah özel bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında donanma, Uluslararası Deniz Sınır Hattı (IMBL) boyunca ada sularında kalmaya devam eden 12 Hintli balıkçının olduğu bir Hint trol teknesine el koydu" ifadesi yer aldı.

Sri Lanka donanmasına göre, kaçak avlanan balıkçılarıyla birlikte Hintli trol teknesine Mailadi balıkçı limanı Kankasanthurai'ya kadar eşlik edilirken, balıkçıların Jaffna'nın balıkçılık müfettişine teslimi için yasal işlemlerle ilgili hazırlıklar sürüyor. Sri Lanka donanması, geçen ay da benzer ihlaller nedeniyle birçok Hintli balıkçıyı gözaltına alırken, teknelerine el koymuştu. Sri Lanka donanması açıklamasında ayrıca, "Donanma, yabancı uyruklu balıkçıların benzer yasadışı avlanma yöntemlerini önlemek için Sri Lanka sularında düzenli devriye gezmeye devam edecek" ifadesini kullandı. İki ülkenin balıkçıları, birbirlerinin karasularına kazara girdikleri için sık sık hapse atılıyor. Çoğu balıkçı teknesinin kesin konumları belirleyebilecek teknolojiye sahip olmaması nedeniyle, iki ülkenin balıkçıları uluslararası sularda yetersiz tanımlanmış sınırları aşabiliyor.

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Sri Lanka, India, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Sri Lanka Donanması, 12 Hintli Balıkçıyı Yakaladı, Trol Teknesine El Koydu - Son Dakika


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