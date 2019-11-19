Son Dakika Haberleri: Sri Lanka Dostluk Grubu Başkanı Çamlı, Büyükelçi Hassen ile görüştü
Son Dakika Politika Sri Lanka Dostluk Grubu Başkanı Çamlı, Büyükelçi Hassen ile görüştü - Son Dakika

Sri Lanka Dostluk Grubu Başkanı Çamlı, Büyükelçi Hassen ile görüştü

6 saat önce

TBMM Türkiye-Sri Lanka Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ile görüştü.

Sri Lanka Dostluk Grubu Başkanı Çamlı, Büyükelçi Hassen ile görüştü, System.String[]

TBMM Türkiye-Sri Lanka Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ile görüştü.

Çamlı'nın makamında gerçekleşen görüşme görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Çamlı, Hassen'e FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Meclisin bombalanan yerlerini gezdirdi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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