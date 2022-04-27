Sri Lanka, Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu - Son Dakika
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Sri Lanka, Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu

27.04.2022 11:28
Sri Lanka, Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu

Sri Lanka, temel ithalat ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi.

Sri Lanka, temel ithalat ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı Medya Departmanından yapılan açıklamada, "Dünya Bankası mevcut ekonomik krizle mücadelede 600 milyon dolarlık mali yardım sağlamayı kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yardımın 400 milyon dolarının "kısa sürede" sağlanacağı, Dünya Bankasının ülkedeki ekonomik krizin üstesinden gelinmesi için yardımlarını sürdüreceği aktarıldı.

Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry'nin, Asya Kalkınma Bankasından da yardım isteyeceği kaydedildi.

Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka, Dünya Bankasının 600 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu - Son Dakika


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