Sri Lanka, Hindistan'dan gelenleri ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

Sri Lanka, korona virüs salgınında vaka ve can sayısındaki artış nedeniyle geçici olarak Hindistan'dan gelenlerin ülkeye girişini yasakladı.

Hindistan'da korona virüs salgıyla mücadele devam ederken vaka ve ölüm sayısı da artıyor. Sri Lanka, korona virüs salgının tedbirleri kapsamında Hindistan'dan gelenlerin ülkeye giriş yapmasını geçici olarak yasakladı.

Sri Lanka Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan'daki COVID-19 salgının durumu nedeniyle ülkedeki sağlık otoritelerinden verilen talimatlara göre, Hindistan'dan gelen yolcuların Sri Lanka'ya inmelerine izin verilmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Sri Lanka dahil olmak üzere İngiltere, BAE, Avustralya ve Singapur gibi birçok ülke Hindistan'dan yolcuların ülkeye giriş yapmasını yasaklamıştı.

Sri Lanka'da şu ana kadar toplam 117 bin 529 korona virüs vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 734 olarak açıklandı. - COLOMBO