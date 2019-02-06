Son Dakika Haberleri: Sri Lanka Milli Günü Resepsiyonu

Sri Lanka Milli Günü Resepsiyonu

1 saat önce

Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

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Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'nın ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Amza, ülkesinin bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünü Ankara'da kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sri Lanka'nın bağımsızlık yıl dönümünün yanı sıra Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin tesis edilişinin 71'inci yılını da kutladıklarını belirten Amza, ülkesinin bağımsızlığını elde etmesinin hemen ardından Türkiye ile ilişkilerin kurulduğunu hatırlattı.

İki ülke arasında köklü tarihi bağlar olduğunun altını çizen Amza, var olan ilişkileri canlandırmak ve ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Amza, Türkiye ile Sri Lanka arasında çok sayıda yüksek düzeyli ziyaret ve anlaşma üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Resepsiyonda Büyükelçi Amza ve bazı davetliler, bereket ve şans getirdiğine inanılan geleneksel yağ lambası yaktı. Ayrıca, resepsiyonda davetlilere Sri Lanka'ya gidiş-dönüş uçak bileti çekilişi yapıldı.

Büyükelçi Amza ve Ticaret Bakanı Pekcan, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı birlikte kesti.

Resepsiyon, davetlilere ikram edilen Sri Lanka çayı ve yemeğin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:05 Kaynak: AA

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