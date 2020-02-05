Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde Budist ayini düzenlendi - Son Dakika
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde Budist ayini düzenlendi

16 dakika önce

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde Budist ayini yapıldı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde Budist ayini düzenlendi, System.String[]

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde Budist ayini yapıldı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'in ev sahipliğinde düzenlenen ayine, Roma'daki Budist tapınağı Shakyamuni Viharaya'nın Başrahibi Katuwana Siddhattha Tero ve davetliler katıldı.

Başrahip Tero, Budizm ezgilerinden "Buddha Poojawa"yı seslendirdi ve katılımcılara hediye takdim etti.

Daha sonra Tero, davetlilere ulusal Sinhala dilinde Budizm'in Pirith öğretilerinden vaaz verdi.

Program sonrası davetliler Sri Lanka mutfağından lezzetler tattı.

Sri Lanka, Ankara, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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