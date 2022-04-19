Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi

19.04.2022 19:22

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü tarafından sahnelenen "Aşk ve Karantina" adlı oyunu izledi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü tarafından sahnelenen "Aşk ve Karantina" adlı oyunu izledi.

Adana Devlet Tiyatrosunu ziyaret eden Büyükelçi Hassen, Müdür Emrah Keskin'den bilgi aldı.

Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunun yönetmeni Mohamed Safeer, oyuncu Subuddhi Lakmali ve teknik ekiple bir araya gelen Hassen, bir süre onlarla sohbet etti.

Büyükelçi Hassen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sri Lanka'dan bir tiyatro ekibinin festivale davet edilmesi nedeniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Sri Lanka ile Türkiye arasında kültürel iletişimi artıracak bu tür organizasyonlara daha fazla katılmak istediklerini belirten Hassen, "Sri Lanka tiyatrosu yakında daha iyi yerlere ulaşacak. İki ülke arasındaki kültürel faktörler gelişecek." dedi.

Hassen, daha sonra Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu sene 23'üncüsü düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü tarafından sahnelenen "Aşk ve Karantina" adlı oyunu izledi.

Prasad Wikramarathna ve Mohamed Safeer'in yazdığı oyunun yönetmenliğini, dekor ve kostüm tasarımcılığını Mohamed Safeer yapıyor.

Işıkları Wasantha Kumara ve Sujeewa Pathinisekara'ya, müzikleri Keshan Kuruppu'ya ait tek perdelik oyunda Subuddhi Lakmali rol alıyor.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi

YORUMLAR
500

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika


Son Dakika
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:17 Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı!
20:14 MHP lideri Bahçeli'nin 2023 seçimleri için oy hedefi!
19:54 Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi devam ediyor
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 21:35:58. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement