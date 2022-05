Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, ailesiyle Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükelçi Hassen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'na çıktı, 1800 yıllık Cendere Köprüsü, Arsemia, Perre Antik Kenti ve Karakuş Tümülüsü'nü gezdi.

Samsat ilçesindeki Sahabe Safvan Bin Muattal'ın türbesi ile Sri Lanka'da 2019 yılında otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un mezarlarını da ziyaret eden Hassen, merhumların aileleriyle görüştü.

Büyükelçi Hassen, AA muhabirine, Adıyaman'da bulunmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un, Sri Lanka'nın da bir evladı olduğunu ifade eden Hassen, "Adıyaman'a ikinci gelişim. Bayram ziyareti için geldim Nariçi ve Çavuş'un kabirlerini ve aileleri ziyaret ediyorum, mekanları cennet olsun." dedi

Baba Mehmet Çavuş ise terör örgütlerini lanetlediğini belirterek, "Büyükelçi Hassen her süreçte yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum, bizi asla yalnız bırakmıyor. Ülkem adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum, bunun dili, dini, ırkı yok, teröre her zaman karşıyız." diye konuştu.

Anne Gülay Çavuş da üzüntüsünü dile getirdi.

Daha sonra Büyükelçi Hassen, Nariçi ve Çavuş ailelerine plaket ve çeşitli hediyeler verdi.