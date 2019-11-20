Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den AA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den AA'ya ziyaret

6 saat önce

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Anadolu Ajansına (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den AA'ya ziyaret, System.String[]

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Anadolu Ajansına (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Hassen ve beraberindeki heyet, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Hassen, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmasına ilişkin görüntülerin Sri Lanka medyasında geniş yer aldığını, bunun için de Anadolu Ajansı'na müteşekkir olduğunu söyledi.

Türkiye ve Sri Lanka arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Hassen, ülkesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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