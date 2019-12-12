Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den YÖK'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den YÖK'e ziyaret - Son Dakika

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den YÖK'e ziyaret

6 saat önce

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Muhammed Rizvi Hassen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den YÖK'e ziyaret, System.String[]

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Muhammed Rizvi Hassen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Saraç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Hassen ile YÖK'te bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyarette, Türkiye ile Sri Lanka arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin görüşüldüğünü kaydeden Saraç, "İki ülke yükseköğretimi arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine vardık." bilgisini paylaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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