Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen Nevşehir'de - Son Dakika
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen Nevşehir'de

6 saat önce

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rızvı Hassen, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen Nevşehir'de, System.String[]

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rızvı Hassen, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.


Valilikten yapılan açıklamada, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etmek amacıyla bölgeye gelen Hassen'in, gezinin ardından Vali Aktaş tarafından ağırlandığı belirtildi.


Kapadokya bölgesinin, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini yerinde görmekten mutluluk duyduğunu anlatan Hassen'in, peribacaları, kiliseleri ve eşsiz manzarasıyla bölgenin, Türkiye'nin önemli bir marka değeri olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Büyükelçi Hassen'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Aktaş'ın ise konuğuna kent ve bölgenin genel yapısı hakkında sunumda bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından ziyaretin anısına Aktaş tarafından Hassen'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye edildi.


Hassen'e ziyaretinde Sri Lanka Ankara Ticaret Müsteşarı Yoshita Jayasuriya ile Sri Lanka Nevşehir Fahri Konsolosu Mahmut Sami Uluer'in de eşlik ettiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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