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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Kırşehir TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Kırşehir TSO'yu ziyaret etti

17.11.2021 11:35
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Kırşehir TSO'yu ziyaret etti

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'ın, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ettiği bildirildi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'ın, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ettiği bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hassen'ın ziyarette, odanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve üyelerle görüşme yaptığı belirtildi.

Kırşehir'in ekonomik yapısı, yatırım olanakları, tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri, tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, ticari ilişkilerin artması için iş birliği yapılması konularının görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Elçi Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya'nın da katıldığı ziyarette konuk heyete yöresel hediye takdim edildiği kaydedildi.

Mustafa Yılmaz, Sri Lanka, Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Kırşehir TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Kırşehir TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika
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