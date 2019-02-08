Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'nın Bağımsızlığının 71. Yıldönümü Trabzon'da Düzenlenen Resepsiyonla Kutlandı

Sri Lanka'nın Bağımsızlığının 71. Yıldönümü Trabzon'da Düzenlenen Resepsiyonla Kutlandı

1 saat önce

Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71. Yıldönümü Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'nın katılımıyla Trabzon'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Sri Lanka'nın Bağımsızlığının 71. Yıldönümü Trabzon'da Düzenlenen Resepsiyonla Kutlandı, System.String[]
Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71. Yıldönümü Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'nın katılımıyla Trabzon'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Sri Lanka Fahri Konsolosu Atilla Ataman ve eşi Suna Ataman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Sri Lanka Milli Günü dolayısıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen resepsiyona Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ve ailesi ile büyükelçilik görevlileri, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ve il protokolü katıldı.

Davetlilere hitabında ülkesinin 1948 yılında bağımsızlığını kazandığını anlatan Büyükelçi Amza, o tarihten bu yana Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmaya başlandığını belirterek, "İki ülke arasında var olan ilişkileri artırmak için yoğun bir çaba göstereceğim. Umarım Sri Lanka'ya güzel anılarla döneceğim" dedi.

Resepsiyon yapılan konuşmaların ardından yöresel halk oyunu figürlerini taşıyan horon gösterisiyle sona erdi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Atilla Ataman, Ankara, Trabzon, Sri Lanka, Güncel
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