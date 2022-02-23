Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı - Son Dakika
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Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı

23.02.2022 17:59
Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ülkesinin kültür, miras, macera, vahşi yaşam, yemek, sağlık turizmi, festival alanlarına yönelik seyahatler için elverişli olduğunu söyledi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ülkesinin kültür, miras, macera, vahşi yaşam, yemek, sağlık turizmi, festival alanlarına yönelik seyahatler için elverişli olduğunu söyledi.

Hassen, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunca Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen turizm ve ayurveda bilgilendirme toplantısına katıldı.

Ülkesinin kentteki fahri konsolosluğunun bir süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle açıldığını anımsatan Büyükelçi Hassen, Sri Lanka'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutlamak için bir kez daha Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hassen, Sri Lanka ile Türkiye arasındaki 74 yıllık diplomatik ilişkilerde dönüm noktasına gelindiğini ifade etti.

Sri Lanka'nın dünyanın en çok ilgi çeken turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Hassen, şöyle konuştu:

"Bu yıl bağımsızlığımızı Sri Lanka'nın turizmi, ayurveda (yerli tıp) gibi potansiyel sektörleri ve bu yöntemlerin modern dünyaya uygulanmasının sağlık turizmi açısından tanıtımı ve ayrıca Sri Lanka'nın geleneksel el sanatları, batik ve dokumacılık sektörünün tanıtımına öncelik vererek Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde kutlamayı düşündük."

"Sri Lanka biçilmiş kaftan"

Hassen, salgın öncesinde büyükelçiliğin girişimleri sayesinde Türk gezginlerin Sri Lanka'yı keşfetmeye başladığına dikkati çekti.

Geçen yıl eylül ayında ziyaretçiler için rahatlatılmış önlemlerle ülkesini turizme tamamen açık hale getirdiklerini anlatan Hassen, "Bu vesileyle, sadece güneş, kum ve denizin değil, kültür, miras, macera, vahşi yaşam, yemek, sağlık turizmi, festival alanlarında modern veya geleneksel seyahatler için de Sri Lanka'nın biçilmiş kaftan olduğunu belirtiyorum. Antalya'da bulunan turizm acentelerini ve tur operatörlerini Sri Lanka'yı da tur paketlerine eklemeye davet ediyorum." dedi.

Büyükelçi Hassen, Sri Lanka'nın yerli tıp yöntemi ayurvedanın kayıtlara göre 5 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da Antalya'daki gazeteciler ile Sri Lanka'daki meslektaşları arasında iş birliği protokolü yapmak istediklerini kaydetti.

Etkinlikte ayurvedanın yanı sıra Sri Lanka'nın geleneksel ürünleri tanıtıldı.

Ayrıca Sri Lanka'nın geleneklerinden yağ lambası yakımının gerçekleştirildiği programa, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu ile diğer davetliler de katıldı.

Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı
Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı
Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı
Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü Antalya'da kutlandı - Son Dakika


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